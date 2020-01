Roma/Lazio: le formazioni ufficiali del derby della capitale

Tra un’ora, più o meno, in campo per il derby della capitale. Alle 18.00 scenderanno in campo Roma e Lazio. Solito 4-2-3-1 per Fonseca, con Cristante a fare coppia con Veretout, Santon e Spinazzola dal 1′. Nel tridente dietro Dzeko, Kluivert con Under e Pellegrini. Simone Inzaghi ritrova Luis Alberto dal 1′, così come Correa che fa coppia con Immobile. Dietro Luiz Felipe ha vinto il ballottaggio con Patric. Di seguito gli undici scelti dai due tecnici:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.