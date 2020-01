Serie B: Lo Spezia espugna lo Scida, pareggio invece al Penzo

Domenica 26 gennaio ore 15:00

Crotone-Spezia 1-2 Nzola (S) 34′, Lopez (C) rig. 47′, Ragusa (S) 78′

Venezia-Trapani 1-1 Aramu (V) 25′, Pettinari (T) 74′

Crotone-Spezia. La prima occasione arriva al 7′ col tiro-cross di Ricci che termina sul fondo di pochissimo, al 18′ ancora Ricci sul fondo mette in mezzo un pallone velenoso che Cordaz allontana in tuffo. Gli spezzini alzano il baricentro e al 34′ Nzola aggancia in area e col mancino insacca a fil di palo per l’1-0 ligure, nel finale di gara non arriva il pareggio calabrese così si va a riposo col vantaggio ospite. Nella ripresa arriva il pareggio pitagorico con Maxi Lopez che dagli undici metri trasforma un penalty, col passare dei minuti gli spezzini reagiscono e al 78′ Ragusa brucia tutti sul tempo in area e col macino riporta avanti gli ospiti così al triplice fischio lo Spezia espugna lo Scida.

Venezia-Trapani. La prima opportunità arriva al 13′ col tentativo di Fornasier respinto in volo da Lezzerini, al 25′ i lagunari sbloccano il punteggio col tap-in ravvicinato di Aramu sul cross di Capello. Al 33′ Luperini di testa sera Biabiany che da pochissimi metri spreca tutto calciando a lato, nel finale di gara Coulibaly riesce a segnare ma il direttore di gara annulla per offside così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 veneto. Nei secondi 45 minuti Pettinari servito in area carica il tiro ma viene anticipato all’ultimo istante dall’uscita di Lezzerini, i siciliani col passare dei minuti alzano il ritmo e al 74′ Pettinari schiaccia di testa nell’angolino per l’1-1 che chiude la contesa.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 50-Pordenone 35-Crotone 34-Salernitana 32-Entella 31-Chievo 30-Cittadella 30-Pescara 29-Frosinone 28-Spezia 28*-Juve Stabia 28-Ascoli 27-Perugia 27-Pisa 26-Empoli 24-Venezia 24-Cremonese 23*-Cosenza 20-Trapani 19-Livorno 13

*Una gara da recuperare