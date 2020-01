Zielinski:”Grande rapporto con Sarri,ma domani voglio batterlo”

Queste le parole di Piotr Zielinski in un’intervista lasciata alla Rai,sulla sfida contro la Juventus,Sarri ed il suo futuro:

“Con Sarri ho un grande rapporto, con lui sono cresciuto prima ad Empoli e poi a Napoli.Con lui qui si è fatto un grande calcio ed i tifosi lo ricorderanno per sempre.Domani però saremo rivali e noi dobbiamo vincere per il bene della squadra e tifosi,bisogna risalire in classifica.La partita di Coppa Italia vinta contro la Lazio ci ha dato la giusta grinta.Presto arriveranno anche i mie gol, in più occasioni non sono stato molto fortunato.Mi piace dove mi fa giocare il mister, il ruolo di mezz’ala è perfetto.Questa comunque è una grande squadra, ha un grande potenziale e sono sicuro potrà fare bene anche contro il Barcellona.Abbiamo affrontato chiunque e ci siamo sempre mostrati all’altezza.Il mio futuro lo vedo sempre qui,voglio fare bene ed aiutare la squadra a superare questo momento”.