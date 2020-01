Serie A 21°giornata,Spal-Bologna: Rossoblu vincono in rimonta!

Serie A 21°giornata,Spal-Bologna:

Parte avanti il Bologna che sfiora il gol con il colpo di testa di Santander,la palla esce di poco.Sempre ospiti che ci provano,stavolta con Soriano ma il tiro è debole e facile per il portiere.SPAL avanti e si procura un rigore ,dopo l’intervento del VAR, trasformato da Petagna.Neanche il tempo di festeggiare che arriva subito il pari.Palla in mezzo di Poli ma Vicari devia spiazzando il suo portiere.A fine primo tempo gli uomini di Semplici ci provano con Reca, ma la palla viene bloccata.Nella ripresa ancora SPAL pericolosa con Petagna ,che dopo aver superato in velocità gli avversari prova la conclusione ma il tiro è neutralizzato.Il Bologna in pochi minuti trova due gol.Prima con Barrow che sfrutta un rimbalzo e mira in porta .Dopo con Poli ,servito da Soriano,il quale manda la palla all’angolino.Padroni di casa rispondono con un bel tiro di Strefezza,ma la palla va a largo.Il Bologna prova a mettere il sigillo con Olsen ,ma si fa incantare dal portiere.Dopo 3 minuti di recupero arriva il triplice fischio.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek (46′ Bonifazi), Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti (73′ Paloschi), Reca; Di Francesco (80′ Floccari), Petagna. All. Semplici

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Schouten, Poli (81′ Svanberg); Orsolini (70′ Skov Olsen), Soriano, Palacio; Santander (58′ Barrow). All. Mihajlovic

Ammoniti: Cionek (S), Valoti (S), Paz (B), Petagna (S), Orsolini (B)