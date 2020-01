Serie B: Il Benevento vola grazie all’ex azzurro Maggio

Sabato 25 gennaio ore 15:00

Cittadella-Benevento 1-2 Moncini (B) 70′, Iori (C) rig. 76′, Maggio (B) 86′

Entella-Cremonese 1-1 Ciofani (C) 5′, De Luca (E) 35′

Pisa-Juve Stabia 1-1 Masucci (P) 83′, Di Gennaro (J) 95′

Pordenone-Pescara 0-2 Zappa (PE) 51′, Galano (PE) 58′

Cittadella-Benevento. La prima opportunità arriva al 9′ col colpo di testa di Coda respinto da Paleari. I ritmi non sono altissimi e al 26′ Sau calcia dal limite ma il portiere avversario si oppone ancora una volta. Al 32′ si ripropone il duello Sau-Paleari col giocatore ospite al tiro ma l’estremo difensore del Citta pronto e reattivo. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella ripresa Cittadella in 10 per l’espulsione di Adorni, al 70′ i sanniti sbloccano il punteggio col colpo di testa di Moncini sul perfetto cross di Insigne. Al 75′ però il direttore di gara assegna un rigore ai padroni di casa che lo specialista Iori trasforma per l’1-1, nel finale i giallorossi si riportano in vantaggio col perentorio colpo di testa di Maggio che chiude la sfida del Tombolato con la vittoria campana.

Entella-Cremonese. La sfida si sblocca già al 5′ con la perfetta capocciata di Daniel Ciofani sul corner battuto da Deli. Al 13′ De Luca riceve palla in area e calcia ma la sfera termina sull’esterno della rete. Col passare dei minuti la Cremonese attacca cercando il raddoppio e al 31′ Terranova in torsione sfiora il palo. Passano 4 minuti e Giuseppe De Luca pareggia i conti con un diagonale che bacia la parte interna del palo ed entra in rete chiudendo i primi 45 minuti sull’1-1. Nel secondo tempo Poli cerca il tiro dopo un batti e ribatti in area ma Paroni in tuffo salva i suoi. Al 71′ Coppolaro crossa per Currarino che di testa in tuffo manca il bersaglio di un niente. Nel finale Palombi si fionda su un pallone vagante in area e calcia ma Paroni chiude lo specchio chiudendo la sfida sul definitivo 1-1.

Pisa-Juve Stabia. Il primo brivido arriva al 14′ col missile di Gucher che termina contro la traversa. Al 29′ Fabbro anticipa tutti in area e di testa cerca il palo lontano mancando il bersaglio id pochissimo. Al 38′ Soddimo calcia a colpo sicuro ma Vitiello si oppone col corpo chiudendo il primo tempo col punteggio fermo sullo 0-0. Nella seconda frazione Masucci supera in dribbling due avversari e col destro calcia a giro sfiorando il palo. Al 64′ ancora Masucci pericoloso ma Provedel in uscita si dimostra provvidenziale. Nel finale Masucci riceve palla in area e col mancino sblocca il punteggio, nel recupero però arriva il pareggio campano con Di Gennaro che chiude la sfida sul definitivo 1-1.

Pordenone-Pescara. Dopo un avvio equilibrato arriva la prima occasione al 19′ con maniero che col mancino cerca il palo lontano mancando il bersaglio di un soffio, Al 25′ Galano calcia a giro ma DI Gregorio in volo salva i suoi. La sfida non decolla e nel finale nessuna delle due squadre sblocca il punteggio così si va a riposo fermi sullo 0-0. Nei secondi 45 minuti Maniero serve in profondità Zappa che supera in uscita Di Gregorio e deposita in rete per il vantaggio pescarese, al 58′ arriva il raddoppio ospite con Galano che completamente solo in area di testa non perdona. Al 71′ Machin si fionda su un pallone vagante in area e a botta sicura centra il palo, nel finale non arriva la reazione del Pordenone così la sfida termina con la vittoria ospite.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 50–Pordenone 35-Crotone 34-Entella 31-Chievo 30-Cittadella 30-Salernitana 29-Pescara 29-Frosinone 28-Juve Stabia 28-Ascoli 27-Perugia 27-Pisa 26-Spezia 25*-Empoli 24–Cremonese 23*-Venezia 23-Cosenza 20-Trapani 18-Livorno 13

*Una gara da recuperare