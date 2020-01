Lunedì 3 Febbraio alle ore 20,45 si giocherà il posticipo valevole per la terza di ritorno tra i padroni di casa della Sampdoria di Claudio Ranieri e il Napoli di Gattuso. Sfida delicata per entrambe le compagini vista la classifica non certo brillante. In vista del match di Marassi c’è il rischio di un giallo per le due squadre. In casa dei liguri il terzino polacco Bereszynski, mentre per gli azzurri il macedone Elmas.

La Redazione