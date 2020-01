TRAPANI-NAPOLI (UNDER 16)- Scognamiglio-Pesce: i gemelli del gol

Trapani-Napoli: nella giornata di domani la Roma, capolista del girone C con 37 punti, ospita tra le mura amiche la Juve Stabia.

Una trasferta trappola quella in programma oggi per il Napoli Under 16 di mister Giuseppe Bevilaqua sul campo di un Trapani tutt’altro che arrendevole come dimostrato nel primo tempo (CLICCA QUI PER PRIMO TEMPO).

Infatti, dopo una prima frazione in cui ai partenopei è mancato il guizzo vincente, nella ripresa l’allenatore campano, ancora privo dell’infortunato Lettera, prova a inserire Flora per creare dei fastidi ai padroni di casa di mister Antonino Dai’.

Il più pericoloso del Napoli resta ancora Marranzino che, dopo il legno della prima frazione, sfiora di pochissimo la rete del vantaggio in apertura di tempo. Il Trapani, che col suo quarto posto in classifica resta la sorpresa del campionato, non molla neanche un centimetro lottando su ogni pallone e resta concentrato.

Quando il match sembrava ormai incanalato sullo 0-0 ci pensa per la seconda volta consecutiva Scognamiglio, alla sua terza rete in due partite, a togliere le castagne dal fuoco con un eurogol al volo imparabile per Rizzuto.

Avanti di un gol, il Napoli gestisce il risultato senza correre rischi e in pieno recupero arriva anche il 2-0 ad opera di Pesce, sempre puntuale come un orologio svizzero quando si tratta di andare in rete, sfruttando una punizione del “solito” specialista Giannini.

Finisce dunque con un sofferto 2-0 esterno il match per gli azzurrini che, temporaneamente si portano a meno due dalla Roma.

La buona notizia è che si ricomincia a rivedere la solidità difensiva della scorsa stagione (zero gol subiti in questo 2020) abbinata a un’ottima vena realizzativa (tredici gol nelle ultime tre gare).

Ottimi segnali dunque in vista della seconda parte di stagione…

Marco Lepore