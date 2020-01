TRAPANI-NAPOLI (UNDER 16)- E’ finito il primo tempo al Sorrentino

Trapani-Napoli: nello scorso turno gli amaranto si sono arresi a un’altra formazione campana, la Juve Stabia, tutto facile contro l’Ascoli per gli azzurrini

E’ appena terminata la prima frazione di gioco al “Sorrentino” dove dalle 14:30 sono in campo il Trapani di mister Antonino Daì e il Napoli di Giuseppe Bevilacqua per la 3° giornata di ritorno del campionato Under 16 A e B girone C (clicca qui per FORMAZIONI UFFICIALI).

Nei primi minuti le due squadre non si risparmiano e vanno a caccia del vantaggio, gli azzurrini in particolare vanno a un passo dal vantaggio con Marranzino che però si calcio di punizione al 10’ colpisce la traversa.

Anche Di Dona si da’ da fare senza trovare il varco giusto, mentre i siciliani finora reggono bene il campo meritando di non andare sotto.

Alla fine del primo tempo dunque: TRAPANI-NAPOLI: 0-0

Marco Lepore