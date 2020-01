Al San Paolo sfida nella sfida: Demme contro Pjanic

CONFERMATO DEMME

Superato a pieni voti il primo esame da titolare: Demme è proprio quello che ci voleva per il 4-3-3 di Gattuso, il playmaker capace di dare protezione alla linea a quattro, di sporcare traiettorie di passaggio e di impostare con semplicità il gioco a un tocco. Confermato, quindi, contro la Juve: attesissimo il suo duello a distanza con Pjanic, il regista dei bianconeri. Per gli altri due posti si giocano la maglia in quattro ma la sensazione è che l’altro neo acquisto Lobotka comincerà dalla panchina e che dall’inizio dovrebbero partire Fabian Ruiz e Zielinski. Ma anche Elmas schierato nel finale contro la Lazio ha dato risposte convincenti e quindi i dubbi maggiori sono proprio a centrocampo per la sfida contro la Juventus. Fonte: Il Mattino