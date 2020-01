Contro la Juve non ci sarà il sold-out: Il record col Brescia resiste

IL RECORD CON IL BRESCIA

E sarà così anche domani sera con il grande sostegno assicurato alla squadra di Gattuso, anche se non verrà battuto il record di presenze fatto registrare in questo campionato in occasione dell’anticipo all’ora di pranzo contro il Brescia (45 mila spettatori per la partita vinta 2-1 dagli azzurri).

L’AMBIENTE

Il San Paolo torna a riempirsi contro i bianconeri in 40 mila domani sera per spingere gli azzurri. In 40 mila domani sera spingeranno gli azzurri contro la Juventus. Il San Paolo torna a riempirsi per la sfida attesissima contro i bianconeri e per il ritorno di Sarri per la prima volta da avversario. Il successo contro la Lazio ha restituito entusiasmo ai tifosi dopo un periodo complicatissimo e ben quattro sconfitte consecutive casalinghe. E allo stadio sono tornati i gruppi ultrà sia in curva A che in curva B a incitare gli azzurri dal primo all’ultimo minuto contro la formazione di Simone Inzaghi. Fonte: Il Mattino