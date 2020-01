[VIDEO] Mertens lavora per tornare al meglio dopo lo stop

L’INCROCIO CON SARRI

La sfida contro i bianconeri già di per sé è carica di significati e lo è ancora di più stavolta visto il ritorno di Sarri per la prima volta da avversario. Di quella squadra ne sono rimasti in tanti, ben nove a cominciare da Insigne che proprio nei tre anni con il tecnico toscano è riuscito a dare il meglio di sé, anche se tre pilastri di quella formazione domani sera non saranno disponibili: Allan, Koulibaly e Mertens.

Dries ha postato un video su Instagram dove mostra il programma che sta svolgendo per recuperare dell’infortunio accompagnato da un messaggio. «Sto lavorando duro per tornare prima possibile, non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisioterapisti e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima». Fonte: Il Mattino

IL POST

IL VIDEO