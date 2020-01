Premere f5 per gli aggiornamenti

Per mister Sarri la sfida di domani sera non sarà una sfida come le altre, andrà ad affrontare il suo passato al San Paolo contro il Napoli che sfiorò lo scudetto con 91 punti. Il mister della Juventus parlerà in sala stampa alle ore 13:15, dove si aspetterà altre risposte positive e tenere il vantaggio sulle dirette concorrenti per lo scudetto. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

La Redazione