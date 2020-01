La proposta dell FIFA sulle procure, Raiola: “I tifosi sono con noi”

Giro d’affari da 653 milioni di dollari. Un solo agente può rappresentare tre parti in causa. Quando l’estate scorsa una piccola pattuglia di tifosi della Juventus è entrata nella storia del calcio, intonando per la prima volta cori d’amore per un procuratore, come se fosse stato un trequartista, il mondo degli agenti ha capito che era arrivato il momento buono per andare alla guerra. Per questo oggi Mino Raiola si spinge a dire che «i tifosi sono con noi».

Mentre sfida insieme ad altri potenti signori del mercato – Jorge Mendes e Jonathan Barnett – il regolamento restrittivo che la Fifa si prepara a introdurre.

Stop alle rappresentanze multiple .

Tetto massimo alle commissioni pari al 10% del trasferimento per il club che vende.

Al 3% per chi compra.

Un altro 3% a carico del giocatore.

Con chi dovrebbe stare la folla. Con chi le pilota fin dentro il garage il più desiderato fra i difensori o con chi vorrebbe restringere le ampie zone grigie dentro le quali oggi si tiene il calciomercato? Fonte: CdS

LA PROPOSTA