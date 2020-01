GdS – Possibile presenza in tribuna contro la Juve per Politano

Tra il Napoli e Politano è affare fatto, con l’Inter si stanno limando gli ultimi dettagli economici, prestito con obbligo di riscatto fino ai 23 milioni. Per il terzo acquisto mancano solo gli ultimi passaggi, ovvero le visite mediche e la firma. Secondo le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, l’esterno classe ’93 potrebbe essere presente domani sera allo stadio San Paolo in Tribuna per assistere alla sfida della sua futura squadra. Inoltre lunedì potrebbe essere già a disposizione di mister Gattuso in vista della sfida di Genova contro la Sampdoria.

La Redazione