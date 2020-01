Grande successo dell’iniziativa scuole calcio, Napoli/Juve sarà piena zeppa di bambini

La prevendita è ancora in corso e i ritardatari potranno ancora partecipare alla notte del San Paolo: Tribuna Posillipo 110 euro; Tribuna Nisida 90 euro; Tribuna Family 20 euro (ridotto, under 12, 5 euro); Distinti 70 euro; Curve A e B 40 euro. A proposito di curve: i gruppi organizzati, dopo il ritorno allo stadio con la Lazio, anche domani proveranno la trascinare squadra verso un’impresa ardua e affascinante. Romantica almeno quanto la presenza di 4.500 bambini: l’intero settore inferiore dei Distinti, infatti, come riporta il CdS, è riservato dal club azzurro ai giovani delle scuole e delle scuole calcio campane.

Loro sono il futuro, ma ieri è stato onorato il passato. Una leggenda: in Tribuna Posillipo è stata affissa una targa in memoria di Roberto Fiore, il mitico presidente del Napoli di Altafini e Sivori. Alla cerimonia hanno partecipato gli ex azzurri Montefusco, Improta e Cané; il vicepresidente della Figc, Cosimo Sibilia; e l’Head of Operations del Napoli, Alessandro Formisano.

La Redazione