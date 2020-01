SERIE A FEMMINILE – Domenica big-match Roma-Fiorentina

La serie A femminile entra nel vivo, con il big-match che si disputerà tra l’A.s. Roma e la Fiorentina, che si disputerà al “Tre Fontane”, domenica alle ore 12,30. Per il resto sfida casalinga per la capolista Juventus contro il Sassuolo, mentre trasferta a Bergamo per l’A.c. Milan contro l’Orobica

Orobica-A.c. Milan sabato ore 12,00

Juventus-Sassuolo sabato ore 14,30

Pink Sport Bari-Sassuolo sabato ore 14,30

Domenica 26 gennaio

Roma-Fiorentina (ore 12.30 diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno)

Florentia San Gimignano-Hellas Verona (ore 12.30)

Inter-Empoli (ore 14.30)

La Redazione