Avversario Napoli – Sarri ha deciso il tridente offensivo

Il tecnico della Juventus, oltre che il grande ex Maurizio Sarri, ieri ha ricevuto un’altra brutta notizia dall’infermeria, non ci sarà contro il Napoli Danilo per noie muscolari. In compenso, come riporta il CdS, dovrebbe esserci Alex Sandro che ha recuperato dalla botta al costato. Il dubbio è anche per l’attacco, chi mandare in panchina dei suoi big, la sensazione è che Higuain si accomoderà in panchina, Ramsey, Cristiano Ronaldo e Dybala per cercare di sfondare il muro azzurro. A centrocampo infine Bentancur, Pjanic e Matuidì.

