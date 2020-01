Napoli-Juventus, l’unica certezza è la presenza dei tifosi

In attesa di scoprire le scelte dei due allenatori, Gattuso da una parte e Sarri dall’altra, dove per entrambi i dubbi non mancano, c’è una sola certezza, la presenza dei tifosi al San Paolo. Le pagine del Corriere dello Sport aggiornano sulla presenza dei supporter azzurri per il big-match. Molto probabilmente saranno sui 40 mila spettatori, di più dell’Inter, ma non sarà il record stagionale che sono 45 mila visti contro il Brescia. Un altro aspetto è che non mancherà il sostegno ascoltato contro la Lazio.

La Redazione