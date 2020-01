Domenica sera al San Paolo arriva la Juventus degli ex Sarri e Higuain e Gattuso in questi giorni cerca il miglior terzetto per il centrocampo da mandare in campo contro i bianconeri. Mancherà ancora Allan, tra infortuni e nascita del terzo figlio, perciò c’è il ballottaggio tra Fabian Ruiz e Lobotka. Per il resto conferma per Diego Demme, imprescindibile per il ruolo di regista e di Zielinski. Pronti all’evenienza Elmas e chi andrà in panchina tra Lobotka e Fabian.

La Redazione