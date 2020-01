DIFESA – Koulibaly-Maksimovic, il rientro a casa Ranieri

Per Gennaro Gattuso ci sono ancora problemi di formazione, soprattutto in difesa, in vista del big-match di domenica contro la Juventus. Secondo le pagine odierne del Corriere dello Sport, Koulibaly, Maksimovic e Ghoulam, l’auspicio è che i primi due possano esserci contro la Sampdoria di Ranieri. In vista della gara contro gli ex Sarri e Higuain, la difesa sarà composta da Hysaj e Mario Rui ai lati, Di Lorenzo e Manolas al centro. Ancora emergenza però lo spirito sarà quello di giocarsela al meglio e con lo stesso spirito visto contro la Lazio.

La Redazione