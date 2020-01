ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – Alice Cama (att. Cesena): “Per il club romagnolo voglio dare il 100%. Pronte per Napoli”

Il campionato di serie B femminile quest’anno è avvincente, lotta a tre per la conquista della massima serie. Napoli, San Marino e Lazio Women, ma anche per la lotta per non retrocedere con il Cesena coinvolto per evitare la serie C. Ilnapolionline.com ha intervistato l’attaccante delle romagnoli Alice Cama.

Domenica scorsa è terminato il girone d’andata, un bilancio sul campionato del Cesena? “Gli infortuni avuti hanno inciso sul rendimento del nostro girone d’andata. Purtroppo la classifica attuale non è delle migliori, perciò dovremo sin da domenica prossima invertire la rotta e risalire la china in classifica”.

Un mini-bilancio tuo personale con la maglia del Cesena? “Purtroppo ho saltato le gare di inizio stagione a causa di un infortunio. Sto per rientrare a breve al 100%, voglio dare tutto per i colori del Cesena e per regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi che ci seguono sempre in casa e in trasferta”.

Domenica prossima sfiderete in trasferta il Napoli, secondo in classifica, come pensate di affrontare le azzurre di Marino? “Sappiamo che non sarà una trasferta a semplice quella di Casamarciano contro il Napoli. Hanno un organico competitivo, sono al secondo posto e sono una compagine organizzata. Noi andremo a giocarcela al meglio delle nostre possibilità e cercare di strappare qualche punticino”.

Infine il 2020 potrebbe essere un anno importante per il movimento femminile. Anche tu hai questa sensazione? “Si legge da più parti che potrebbe essere un anno importante per il nostro movimento. E’ chiaro che l’auspicio è quello che hai detto tu, ovvero passi in avanti per il nostro mondo, visto i sacrifici che facciamo noi ragazze. Per realizzare tutto ciò al 100%, la mia sensazione è che ci vorrà molto tempo”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

