L’altro Diego – Demme, il Napoli è un sogno oltre che un’opportunità

Il Napoli ritrova finalmente un Diego in campo. «È bravo a mettersi sempre tra le linee di passaggio, poi tecnicamente sa fare molte cose davanti alla difesa, anche capace di far ripartire con velocità l’azione» ha raccontato Volkan Bulut, suo ex allenatore ai tempi del Paderborn. L’azzurro è sempre stato un obiettivo per Demme, di sangue napoletano per non tradire papà Vincenzo. «Il papà è un uomo del Sud, Gattuso è il suo

mito calcistico, come sanno tutti, per questo quella del Napoli è stata una grande opportunità da cogliere al volo. Un sogno che va al di là anche delle difficoltà vissute in campo dagli azzurri in questi mesi». Difficoltà che anche grazie a lui Gattuso vorrebbe eliminare nelle prossime partite, per tornare ai livelli più alti. «Quelli che Diego ha già conosciuto in Germania, perché con il Lipsia è stato protagonista di una cavalcata incredibile in questi anni. Con la voglia di fare e con l’esperienza accumulata può dare un aiuto concreto al Napoli in questo momento». Lo stesso aiuto già visto contro la Lazio in Coppa e che ora servirà contro la Juventus, una sfida dal sapore unico per un napoletano come Diego.

