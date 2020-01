De Laurentiis le ha provate tutte per blindare Mertens e Calleti

Se hai avuto Mertens e Callejon per una vita dalla tua parte, non puoi rinnegare. Piuttosto, devi prepararti quando il contratto scade, eppure le stai provando tutte per blindare almeno Dries. Da qui l’inseguimento a un prospetto alla Politano (magari proprio lui) per anticipare sempre più la rivoluzione in tutti i reparti. Potremmo aggiungere, scherzando un po’, che i portieri sono tre e che almeno lì non si deve intervenire. Tornando rigorosamente seri, la nuova alba è un apprezzabilissimo tentativo di resettare e ripartire.Fonte: CdS