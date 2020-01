La nuova alba del Napoli sta sorgendo ora, giugno o luglio troppo tardi

La nuova alba del Napoli non sorgerà a giugno o luglio, sarebbe troppo tardi. La nuova alba del Napoli è ora, sono fatti e non parole. Il De Laurentiis che solitamente a gennaio guardava il prossimo spendere e spandere (al massimo un Inglese per il futuro) ora è lo stesso che ha ordinato: allarghiamo i cordoni della borsa e non pensiamoci due volte. Demme e Lobotka perché Allan e Fabian non resteranno se avranno la testa altrove. Rrahmani perché, è vero, ho preso Manolas (aspettando che sia quello vero in nome della continuità) e Koulibaly è figlio mio ma se non mi preparo al ricambio – anche e soprattutto generazionale – poi la tempistica mi soffoca. Fonte: CdS