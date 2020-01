La promessa – Milik a Mario…le lacrime diventeranno sorrisi!

Le sue lacrime hanno “inondato” il web e, a quanto pare non hanno lasciato indifferenti neanche i calciatori azzurri. Dopo la bruttissima serata di sabato, infatti, Insigne gli ha mandato la sua maglia autografata con tanto di video-messaggio, ma le sorprese non sono finite. Anche Arkadiusz Milik ha spedito a casa di Mario la propria maglia autografata con un messaggio: «Mario, farò di tutto per trasformare le tue lacrime in sorrisi, forza Napoli sempre». Le foto sono state postate dalla mamma di Mario, Carmela, sui social, insieme al video del piccolo gioioso per aver ricevuto la maglia. Non solo i gesti di Insigne e Milik, perché a far tornare il sorriso al giovanissimo tifoso azzurro ci hanno pensato un po’ tutti i giocatori del Napoli con la bella vittoria di martedì sera in coppa Italia nella gara dei quarti di finale vinta contro la Lazio al San Paolo.

