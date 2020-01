Lorenzo Tonelli già in “campo”, oggi le visite mediche

Si attende solo l’ufficialità e lui ha già salutato con un bel messaggio Napoli ed il Napoli via social. Lorenzo Tonelli, a Genova, ha subito infilato le scarpette ed è già in campo per il primo allenamento con la Sampdoria. A riportarlo è Gianluca Di Marzio di Sky sul proprio sito ufficiale. Le visite mediche sono previste, ma lui si è già nuovamente inserito, nel mondo blucerchiato. Tonelli torna dunque alla Sampdoria dopo il prestito dello scorso anno. Stavolta però, rispetto a prima, il Napoli ha aggiunto nell’affare l’obbligo di riscatto. Il club doriano sarà dunque “costretto” a tenere Tonelli in rosa pagando 2,5 milioni di euro più bonus per l’ex difensore dell’Empoli.