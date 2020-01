M. Sarri: “Napoli? Legame troppo forte con la città”

La Juventus ha battuto per 3-1 la Roma per i quarti di finale di Coppa Italia e domenica la sfida contro gli azzurri di Gattuso. Ecco le parole del tecnico dei bianconeri Sarri. “Da oggi cominceremo a pensare alla trasferta di domenica a Napoli, valutare lo stato di forma dei giocatori e sceglieremo il miglior undici possibili. La sfida del San Paolo sarà molto emotiva per me, ho un legame fortissimo con la città. Sull’aspetto tecnico loro hanno calciatori validi, al di là della classifica, perciò dovremo stare attenti a non perdere la concentrazione. Scetticismo ci sono abituato sin dai tempi dell’Empoli”.

La Redazione