Sull’ erba del San Paolo si scivola: disposto un sopralluogo

Il Napoli è scivolato spesso, ultimamente. Però, ora, stanno scivolando anche gli avversari. Proprio sul terreno del San Paolo. Lo ha sperimentato anche Immobile, dal dischetto. «Eppure il San Paolo è sempre stato esempio di virtù e di alta qualità del manto, una stranezza quella vista nelle ultime giornate», è sicuro Giovanni Castelli, agronomo della Lega di A . «In queste ore ho subito disposto un sopralluogo per il San Paolo. Nei prossimi giorni saremo lì per controllare da vicino la situazione». Zielinski contro il Parma, Di Lorenzo contro l’Inter, poi Immobile, Mario Rui e Demme…«Vorrà dire che la prossima volta controllerò anche i tacchetti», aveva detto con tono scherzoso Gattuso dopo il match con i nerazzurri. Castelli continua: «Dobbiamo innanzitutto valutare la situazione. Di certo c’è un fattore ambientale che non ha aiutato: un autunno molto piovoso, un inverno arrivato d’improvviso e con temperature basse anche a Napoli, condizioni climatiche che non fanno bene».

