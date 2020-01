RINNOVI – Da Milik ad Allan, a fine mercato i twitter di AdL

Il Napoli, tra campo e mercato, dove potrebbero essere ore importanti per Matteo Politano, pensa anche al capitolo rinnovi di contratto. Secondo quanto riportato da “il Mattino”, Milik, Allan, Maksimovic e Zielinski, sono rinnovi praticamente fatti, mancano solo i twitter di De Laurentiis. Gli annunci verranno praticamente effettuati alla fine della sessione del mercato di riparazione. Invece si andrà alla scadenza per Mertens e Callejon, per il belga non è da escludere anche una cessione in caso di offerta da altri club.

La Redazione