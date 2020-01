Gattuso: “Voglio che questo Napoli abbia sempre fame, non sia mai sazio”

La semifinale di Coppa Italia sa di tante cose assieme, anche d’una ritrovata fusione con il pubblico che ha lasciato il segno in Gattuso e lo ha dichiarato anche al CdS.: «Io voglio ringraziare il San Paolo, che ci ha aiutato a vincere una partita che non avremmo portato a casa se ci fosse l’atmosfera delle ultime gare. Ma io me lo ricordo cosa era questo stadio, quando ci ho perso da giocatore e portandomi poi appresso a Milano come ricordo». Poi c’è questa semifinale, da affrontare con un altro piglio, ringhiando, se possibile, e comunque risollevandosi: «Voglio che questo Napoli abbia sempre fame, non sia mai sazio. Siamo sulla strada giusta, abbiamo dimenticato la Fiorentina ma di una vittoria non mi fido, ci sono da troppo anni in questo mondo. Guardavo in tribuna e vedevo i nostri galacticos Koulibaly, Allan Mertens e Maksimovic. Ora sono fuori ma torneranno. Il grafico di questa partita con la Lazio, nella quale siamo stati bravi ma anche fortunati, è ancora oscillante. Ora siamo felici ma dobbiamo già pensare alla Juventus, è subito un nuovo esame».

La Redazione