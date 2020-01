MERCATO – Volata Napoli-Roma per Politano

La notte che regala al Napoli la semifinale di Coppa Italia, sconfiggendo la Lazio per 1-0, potrebbe non fermarsi a buone notizie. Il mercato infatti potrebbe avere una coda davvero dolce con l’acquisto di Matteo Politano dall’Inter. Accelerata del club azzurro per l’esterno classe ’93, i nerazzurri accetterebbero la formula di 18 milioni +2 di bonus, ora però c’è da convincere il ragazzo. Politano spera da un lato ancora che i giallorossi affondino il colpo, anche se tra le due società, dopo il caso Spinazzola, i rapporti si sono raffreddati. Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, come riporta il CdS, vorrebbe proprio lui nello scacchiere tattico. L’entourage del giocatore non vorrebbe tradire proprio il d.s Petrachi, ma è chiaro che se la Roma non affonda economicamente, il Napoli potrebbe compiere il colpo perfetto. Sarà una volata per decidere il destino del classe ’93.

La Redazione