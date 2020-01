Angelini proverà a salvare la Primavera dalla retrocessione

La società ha avuto pochi dubbi: esonerato Roberto Baronio, ha definito l’ingaggio di Giuseppe Angelini. Tutto in poche ore. Sarà lui, 54 anni, nativo di Rimini, il nuovo allenatore della Primavera. Ieri il primo confronto con la squadra, domenica l’esordio in campionato: alle ore 12 sfida al Torino, in trasferta, per la prima del girone di ritorno. Saranno quindici finali. Il Napoli si affida a lui per raggiungere la salvezza: gli azzurrini sono ultimi a 9 punti, distanti 5 lunghezze dai play-out, reduci da 4 ko consecutivi. Angelini inizierà a lavorare sulla testa dei ragazzi, come riporta il CdS, per l’aspetto tattico ci sarà tempo, eredita una squadra che ha smarrito certezze, entrata nel vortice delle sconfitte, incapace di rialzarsi nonostante buone individualità. Per questo la società ha scelto Angelini, ex tecnico degli allievi della Juve, che un anno fa ha riportato il Cesena tra i professionisti. Saluta Baronio, che sui social ha scritto: «Grazie Napoli, città bella e affascinante. Mi hanno fatto sentire tutti a casa. Un abbraccio ai ragazzi, diventeranno uomini inseguendo il loro sogno».

La Redazione