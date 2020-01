Di Lorenzo: “La Juventus? Sono partite belle da giocare”

L’ha resa brillante, la partita, anche Giovanni Di Lorenzo. All’Olimpico, qualche giorno fa, esultò la Lazio: «Ma quella gara è stata particolare, l’abbiamo persa per errori nostri ma dimostrando di poter giocare alla pari con una squadra fortissima che sta vincendo sempre. Per fortuna, con questa vittoria, ci siamo riscattati». Un successo prezioso arrivato anche grazie al sostegno dei tifosi: «Ci hanno dato una grossa mano, quando ci sono le curve è tutta un’altra cosa. Si è sentita la loro presenza e li ringraziamo. Speriamo siano sempre con noi. Abbiamo bisogno ogni volta di una grande cornice di pubblico».

Ma non è stato fatto ancora nulla, il buon senso consiglia di starsene buoni, tranquilli, pretendendo nuove conferme, secondo il Corriere dello Sport, affinché questa notte possa consolarsi con altre. Domenica c’è la Juventus, ancora di sera, e servirà il miglior Napoli, basterebbe lo stesso visto con la Lazio, per spirito e cuore: «Sarà un’altra partita bellissima da giocare, loro stanno facendo bene, noi in campionato siamo dietro, ma resta una grande gara. Dobbiamo riprendere a camminare anche in Serie A, la prepareremo al meglio col mister per cercare di fare punti».