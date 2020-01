CALCIO FEMMINILE – Inizio con un successo il 2020 dell’Italia Under 17

Ottimo inizio di 2020 per l’Italia Under 17 femminile del c.t. Nazzarena Grilli, le azzurre hanno battuto per 1-0 la Norvegia. Il gol del successo è realizzata dalla calciatrice della Juventus Alice Ilaria Berti al minuto 87 su assist di Valentina Gallazzi. Successo che fa morale per l’Italia in vista dell’Europeo d’Elite ma anche per le assenze per infortunio. “Si è trattato – ha spiegato il tecnico Nazzarena Grilli a fine partita – di un test impegnativo e molto interessante contro una squadra disciplinata tatticamente che avrebbe potuto metterci in difficoltà nelle ripartenze, e che invece non si è mai resa pericolosa. Le mie ragazze sono state bravissime, tanto che il risultato ci va stretto, soprattutto per i pali, le traverse e le occasioni sciupate nel secondo tempo. Ma vanno elogiate, è un gruppo che ha personalità, carattere e soprattutto tanta qualità, nonostante le numerose assenze. Dopo la sosta, ho ritrovato una squadra in forma e questo mi fa molto piacere”.

Fonte: foto Figc