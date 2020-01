G. Di Marzio: “Napoli-Politano, aggiornamenti sul summit a Milano”

Ore frenetiche per il mercato del Napoli, dove vorrebbe piazzare il colpo Matteo Politano per la sessione invernale. In serata a Milano c’è stato il summit tra gli agenti e Giuntoli, come ribadito dal collega di Sky Gianluca Di Marzio e le sensazioni sono positive. Domani nuovo incontro per accordarsi per l’intesa sul contratto. Manca davvero poco e il classe ’93 potrà vestire l’azzurro. Possibile anche l’inserimento di Llorente nell’affare, la punta andrebbe a giocare con la maglia dell’Inter, quindi niente Giroud per l’attacco.

La Redazione