Il San Paolo copre gli insulti: Ma i cori discriminatori continuano

IL BOATO

Contro la Lazio come detto, ci pensa Insigne che dopo nemmeno 5 minuti dall’inizio della gara accende la miccia del San Paolo con un’ubriacante serpentina che si conclude con il gol del vantaggio. Lo stadio – tutto – esplode di gioia e la festa può iniziare. Anche quando l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Lazio per fallo in area di Hysaj su Caicedo, le curve ribollono di rabbia. Non ci stanno, e i fischi aumentano i decibel minuto dopo minuto fino all’esecuzione assolutamente fuori misura di Immobile. L’errore dell’attaccante napoletano contribuisce ad accendere il pubblico che adesso è davvero il 12esimo in campo per gli azzurri. Ci sono anche i tifosi della Lazio, che per almeno un paio di volte intonano il solito «Vesuvio, lavali col fuoco». Fonte: Il Mattino