Il Napoli e il capitolo rinnovi, sembra aprire ad un nuovo capitolo, soprattutto che riguarda l’attaccante Dries Mertens. Il giocatore belga al momento è infortunato, non si sa se potrà recuperare per la sfida di domenica contro la Juventus, ma c’è una sua apertura a restare in azzurro. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, anche il club di De Laurentiis non esclude di venire incontro alle richieste del giocatore. Da una possibile cessione al rinnovo, si attendono novità.

La Redazione