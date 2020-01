Tsimakis è in attesa del Napoli, l’Arsenal sempre vigile

Il Napoli pensa sempre al terzino sinistro, ma sempre se dovesse andar via Ghoulam, visto che al momento il franco-algerino è ancora in rosa. Il nome è sempre lo stesso, secondo il Corriere dello Sport, il greco Tsimikas dell’Olimpiakos, contatti costanti anche per telefono, ma al momento nessun affondo. Il giocatore è in attesa di novità, nel frattempo anche l’Arsenal è alla finestra, al momento solo un sondaggio, ma è chiaro che se dovesse notare ancora tentennamenti, non si esclude che possa arrivare all’offerta, poi si vedrà.

La Redazione