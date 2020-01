La tregua delle curve non porterà numeri al San Paolo

Chiamasi tregua, una decisione anche sofferta ma presa anzitutto per il bene della squadra. Stop perciò al “teatro” silente di tante sfide casalinghe: «tifosi si vedono nel momento del bisogno – così come da comunicato d’un Napoli Club Bologna, presieduto da Maurizio Criscitelli, da sempre particolarmente attivo sull’intero territorio nazionale – non abbiamo mai abbandonato il nostro amore, soffrendo il doppio per il momento della squadra. Torneremo perciò e canteremo…». Si proverà – nel rispetto delle regole e non tralasciando di avanzare richieste in merito – a far sì almeno che gli azzurri si (ri)sentano a casa. Ciò però non gioverà tantissimo da un punto di vista strettamente numerico, tenuto conto che non servirà a risollevare quel trend di presenze oramai in caduta libera. E se per il Napoli-Perugia (sempre di coppa) d’una settimana fa non s’erano toccate le 15 mila presenze, per i Quarti di stasera non si arriverà probabilmente nemmeno a tanto (d’altronde solo poco più di 22 mila per la Fiorentina tre giorni fa).

La Redazione