[Formazioni] Napoli-Lazio, debutti di Demme e Lobotka. Per gli ospiti out Luis Alberto

Questa sera allo stadio San Paolo, fischio d’inizio ore 20,45, il Napoli affronterà la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. Per la sfida contro i biancocelesti, secondo il CdS, possibile doppio debutto dal primo minuto per Demme e Lobotka, vista l’assenza di Allan e il non buon momento di Fabian Ruiz. Per il resto rientra Mario Rui, mentre Meret e Lozano in vantaggio su Ospina e Callejon. Per gli ospiti out per infortunio Luis Alberto e Cataldi a centrocampo, in attacco spazio al duo Immobile-Caicedo.

La Redazione