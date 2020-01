N. Schira su twitter: “L’Hellas Verona ha deciso, Amrabat deve andare a Napoli”

Il mercato del Napoli si sposta a Giugno dove dopo l’arrivo di Rrahamani, potrebbe non fermarsi con l’Hellas Verona, visto l’interesse per Amrabat. Ieri sera c’è stato un summit con i suoi agenti e il collega della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, aggiorna in tempo reale su twitter. “Il summit tra gli agenti di #Amrabat e il #Verona ha confermato la pole del #Napoli. Setti non vuole tradire l’accordo con Giuntoli e la #Fiorentina non ha ancora presentato un’offerta ufficiale nè all’Hellas nè per il giocatore. Nuovi contatti Amrabat-Napoli nelle prossime ore”.

La Redazione