MERCATO – Per il dopo Llorente si pensa ad un pallino di Giuntoli

I numeri dell’attacco del Napoli al momento dicono che la squadra ha difficoltà a concretizzare le occasioni che si creano in zona gol. Le pagine odierne del Corriere dello Sport non esclude che si possa fare qualcosa per dare una svolta al reparto d’attacco. Llorente al momento non ha dato quello che il club si aspettava da lui, dovesse partire si pensa alla punta dell’Udinese Kevin Lasagna. Il d.s. dei partenopei Giuntoli lo conosce dai tempi del Carpi, quindi non è da escludere che si possa pensare a lui, ma questo è un discorso in divenire.

La Redazione