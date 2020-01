Paoletti: “La squadra non va rifondata con un altro De Laurentiis”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo Paoletti, ex addetto stampa Napoli: “De Laurentiis con le sue dichiarazioni non può che ottenere il suo epilogo. I giocatori scendono in campo per vincere le partite, ma è anche vero che nelle condizioni che si sono create a Napoli, influiscono sul rendimento dei giocatori stessi. Domenica mattina i giocatori hanno candidamente ammesso di non sapere il perché di questa situazione e non sanno come uscirne. Dopo Sarri, la squadra andava smontata e ricostruita con le idee dell’allenatore subentrante. La squadra non va rifondata con un altro De Laurentiis“.