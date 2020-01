Savoldi: ““Napoli-Lazio? I giocatori devono mostrare di avere carattere”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Beppe Savoldi, ex Napoli: “Napoli-Lazio? I giocatori devono mostrare di avere carattere. Hanno creato una grande confusione insieme ad Ancelotti, il presidente e Giuntoli: nessuno escluso, nessuno ha saputo gestire la situazione. Stasera il Napoli gioca contro una grande squadra per la qualificazione e bisogna tirar fuori la cazzimma e dimostrare l’attaccamento alla maglia. Riscattarsi con la Coppa Italia? E’ un’occasione. La squadra deve ritrovarsi mentalmente, provare a trovare la mentalità giusta. La squadra c’è, orgoglio e dignità la chiave”.