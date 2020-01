Boccolini:“Ai miei tempi,quando si litigava,risolvevi con una bella mangiata”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luigi Boccolini, allenatore: “Vinicio mio mentore, ho avuto il piacere e l’onore di seguirlo al Napoli. Napoli-Lazio? C’è bisogno di un bagno d’umiltà. Il Napoli deve ricomporsi, ripartire in questo momento. Bisogna giocare per i compagni e per il pubblico, se si hanno questi concetti qualcosa di buono verrà fuori. Riscattarsi con la Coppa Italia? Sì, ma io qui attribuirei la colpa a tutta la società. Quando succedevano queste cose ai miei tempi, ci vedevamo per una bella mangiata e tutto era risolto. Oggi si è poco consistenti sotto quest’aspetto. Torno a dire che i giocatori devono scendere in campo con umiltà e giocare per la squadra ed il pubblico“.