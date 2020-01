DIRETTA LIVE COPPA ITALIA – Napoli-Lazio: ecco la formazione degli azzurri e della Lazio

Premere f5 per gli aggiornamenti

Formazione Lazio

Formazione Napoli

Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

Arbitro: Massa; Ass1: Mondini; Ass2: Di Iorio; IV: Manganiello; VAR: Nasca; AVAR: Costanzo

Questa sera alle ore 20,45 allo stadio San Paolo, si giocherà la sfida valevole tra i quarti di finale tra il Napoli e la Lazio. Sarà gara secca, in caso di parità tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Gli azzurri, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, cercherà una prova di orgoglio, per dimenticare la prestazione incolore. I biancocelesti invece punteranno sull’ottimo momento per giocarsela al meglio. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

