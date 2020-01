Il Napoli vola in semifinale di Coppa Italia, sconfiggendo la Lazio per 1-0, ma non smette di pensare al mercato ed è ad un passo da Matteo Politano. Il sito di Gianluca Di Marzio parla dell’intesa raggiunta con l’Inter, sulla base di 25 milioni. La Roma non sarebbe in grado di pareggiare l’offerta dei partenopei, ma la novità è che l’esterno classe ’93 avrebbe aperto al Napoli. Se il club giallorosso non dovesse pareggiare l’offerta allora Politano vestirà la maglia azzurra.

La Redazione