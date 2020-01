Coppa Italia, Di Lorenzo: “Il San Paolo pieno è incredibile, è un’altra cosa!”

Di Lorenzo, difensore del Napoli, a fine match, commenta la partita del San Paolo e la qualificazione azzurra alle semifinale di Coppa Italia: “Sono un difensore esterno, certo, ma se c’è bisogno io gioco dove serve per dare una mano alla mia squadra. Siamo contenti per il passaggio del turno, la Lazio ha una coppia di attaccanti fortissimi e sapevamo che per affrontarli dovevamo essere molto concentrati. Ci siamo compattati e abbiamo stretto i denti anche con un uomo in meno, certo, anche la Lazio ha avuto le sue occasioni, ma credo che il Napoli abbia meritato il passaggio del turno. Non è che avevamo cose da chiarire, abbiamo pagato spesso per errori individuali, ma sia con la Lazio a Roma, che contro l’Inter al San Paolo, non avevamo giocato male, mentre con la Fiorentina, davvero abbiamo sbagliato tutto. Con il San Paolo pieno è di sicuro tutta un’altra cosa, speriamo che i tifosi siano con noi anche domenica, perchè lo stadio pieno è bellissimo e fa un certo effetto”