Coppa Italia, Parolo: “Ci è mancato il gol ed un pizzico di fortuna”

Al termine della gara, Parolo, interviene ai microfoni Rai per commentare la gara: “Ci è mancato il gol, ci è mancata un pizzico di fortuna, ma sicuramente dovevamo fare qualcosa in più. Il Napoli ha segnato subito con un bel gol di Insigne ed ha messo la partita più o meno sulla riga che volevano, noi abbiamo provato a pareggiarla in tutti i modi, ma non ci siamo riusciti. Non siamo in Europa perchè nelle gare di Coppa abbiamo giocato come stasera, ma siamo cresciuti in consapevolezza e maturità e proprio la vittoria della Coppa Italia scorsa ci ha aiutato ad essere più sicuri di noi stessi…”