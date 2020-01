Coppa Italia, Gattuso: “A volte bisogna scegliere di dirsi le cose”

Rino Gattuso, ai microfoni Rai, commenta la vittoria del Napoli approdato alle semifinali di Coppa Italia: “Si veniva da un periodo imbarazzante, ma oggi la squadra ha fatto una bella partita, nella quale siamo stati sia fortunati che sfortunati, ho visto grande intensità. A questa squadra mancano uomini importanti, bastava guardare oggi la tribuna per accorgersene, dobbiamo recuperarli piano piano e pensare partita dopo partita, la classifica è deficitaria. La Lazio è molto forte, non a caso veniva da una serie di vittorie incredibile, ma il Napoli si è comportato bene, i ragazzi sono bravi, si mettono a disposizione, si sono sacrificati. Demme è stato il capitano del Lipsia, anche Lobotka, che ho dovuto togliere dopo l’espulsione, stava giocando molto bene. Dobbiamo avere fame, questa squadra non deve sedersi, deve ritrovare voglia e veleno, adesso dobbiamo essere bravi a non ripetere gli errori. La serenità la devo dare io, ma lo sapevo quando ho accettato che c’era una situazione difficile. Nemmeno io mi aspettavo quanto successo con la Fiorentina, poi i giocatori hanno scelto di andare in ritiro, perchè ci siamo resi conti di essere sprofondati. A volte bisogna dirsi le cose, quando per anni stai insieme, non parli anche per non offendere, perchè si è amici, ma spesso lo devi fare, bisogna dirsi le cose in faccia. A volte devi dire anche quello che non ti piace. Non penso alla Champions, bisogna recuperare in classifica, qua bisogna guardarsi indietro, non siamo messi bene e non siamo abituati a lottare per queste posizioni. La vittoria la dedico a chi mi ha dato la possibilità di essere qua, dal presidente a Giuntoli…”